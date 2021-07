Lago di Vico: nuova area attrezzata pic-nic e area giochi in località arenari

NewTuscia – RONCIGLIONE – “Le famiglie potranno godere di una piccola oasi di tranquillità immersa nel verde del nostro lago – ha commentato il sindaco, Mario Mengoni. Un lago che risponde sempre più all’offerta turistica e ai bisogni di tutti, cittadini e visitatori. Già dall’anno scorso è stata intrapresa un’azione di abbattimento delle barriere architettoniche e accessibilità ai servizi da parte delle persone con disabilità, che quest’anno possono usufruire sia di una spiaggia attrezzata che di un’ampia area pic-nic”.

In località Arenari, sulle sponde del lago di Vico, il Comune di Ronciglione ha allestito una nuova area attrezzata pic-nic e la prima area pubblica giochi sul lago, realizzate in plastica riciclata al 100% e accessibili anche a persone con disabilità. Nello specifico l’area pic-nic comprende: nuovi barbecue in muratura (per limitare il rischio di incendi causato dai fuochi a terra); 20 cestini per la raccolta differenziata; 20 tavoli panca pic-nic; 3 tavoli per diversamente abili; 5 tavoli panca rotondi; 20 panchine; camminamenti modulari; portabici 5 posti.

Anche l’area giochi per bambini è realizzata completamente in materiale riciclabile e comprende gioco dell’oca, campana, tris; una passerella sospesa; altalene e giochi torre.

Si tratta di arredi urbani ecologici in plastica riciclata certificata, realizzati con il riciclo di 1.050.000 bottiglie di plastica.

“Siamo felici di poter offrire ai cittadini degli spazi nuovi, puliti e sicuri. In particolare l’area giochi è la prima realizzata su suolo pubblico al lago di Vico. La zona è stata allestita interamente con un arredo urbano ecologico in plastica riciclata, che sposa la visione “green” e rispettosa dell’ambiente portata avanti fin dall’inizio dalla nostra amministrazione” – ha affermato il consigliere con delega all’Ambiente, Maura Luzzitelli.

Sul sito ufficiale del Comune di Ronciglione (nella sezione albo pretorio) è online il bando per l’assegnazione in concessione dell’area.