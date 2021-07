Federscherma Lazio, Enrico Berrè pronto per la sua prima avventura olimpica nella sciabola maschile

NewTuscia – TOKYO – Il genzanese Enrico Berrè in gara nella sciabola maschile individuale. Toccherà all’atleta nativo di Genzano di Roma, allievo del maestro Alessandro Di Agostino e debuttante ai Giochi, aprire il programma olimpico. È testa di serie numero 21 del ranking ed ha già al suo attivo una Medaglia d’oro ai mondiali di Mosca 2015 a squadre.

L’atleta delle Fiamme Gialle, nato a Roma, ha all’attivo una vittoria in coppa del mondo nel 2014 a Plovdiv in Bulgaria. Classe 1992, ha vinto per due volte il Campionato Italiano Assoluti a livello individuale, l’ultimo nel 2018. La sua gara avrà inizio alle ore 12.20 (5.20 ora italiana) ed affronterà il tunisino Ferjani.