Benzina a prezzi stracciati, interviene la finanza per illecita concorrenza

NewTuscia – VITERBO – L’operazione anti-caporalato “Petrol Station”, culminata con l’arresto ai domiciliari di due imprenditori della provincia di Caserta, Vincenzo Salzillo e il figlio Charles Salvatore Maria Salzillo il 18 giugno, ha potato alla luce la situazione dei benzinai sfruttati nelle stazioni di servizio del gruppo Ewa.

Adesso, in base al calcolo di un presunto illegittimo profitto di di più di 800mila euro, corrispondente ai compensi spettanti e mai versati a 10 lavoratori in nero e 110 irregolari, stanno partendo i provvedimenti amministrativi. Tra questi stessi lavoratori inoltre sarebbero stati scoperti anche 7 persone che beneficiavano del reddito di cittadinanza senza averne diritto.

Padre e figlio, di 63 e 28 anni, erano già noti alla magistratura campana per questioni legate alla catena di distributori di famiglia che annovera 150 pompe bianche in tutta Italia riconducibili al “gruppo”. Sarebbero ‘presenti anche nel Lazio, in particolare, nelle province di Viterbo e di Latina, anche se al momento nessuno degli impianti viterbesi è stato posto sotto sequestro.

“Condotte criminali del tutto simili, commesse nel tempo dal medesimo gruppo imprenditoriale”, avrebbero portato le amministrative dei finanzieri a incontrare quelle gestite dalla procura della repubblica di Viterbo: proprio in questo periodo gli uomini della squadra mobile coordinata dal Pm Massimiliano Siddi stanno notificando provvedimenti amministrativi ulteriori a quelli già eseguiti in sede penale.

Per il fatto di aver assunto lavoratoti irregolari e in nero, avrebbero mancato al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali per circa 139mila euro, con le conseguenti sanzioni applicabili pari a circa 350mila euro. Ma le accuse che pendono sul capo dei due imprenditori riguarderebbero, oltre ai danni al’erario, “il collocamento di beni sul mercato a prezzi estremamente vantaggiosi, a discapito della concorrenza operante nel rispetto della normativa fiscale e giuslavoristica”.

Le parti offese, dipendenti extracomunitari in regola col permesso di soggiorno, sono al momento tredici; sarebbero stati assunti regolarmente con contratti part time, ma di fatto lavoravano fino a 12 ore al giorno per 3 euro l’ora. Gli ammanchi venivano “ammortizzati” con decurtazioni di 100-200 euro sullo stipendio in alcuni casi obbligati a vivere in alloggi di fortuna ricavati nei gabbiotti delle aree di servizio.