Progetto di riqualificazione urbana. Fdi Comune Viterbo: opportunità per la città

32 milioni di euro dallo stato più 5 di cofinanziamento per un progetto di riqualificazione urbana: un’opportunità straordinaria per Viterbo che dovremo saper valorizzare fino in fondo.

Ci abbiamo sempre creduto e pensiamo che sia il valore aggiunto di questa amministrazione: saper lavorare insieme condividendo idee e progetti.

I due assessorati, Lavori Pubblici e Urbanistica, sono pronti a raccogliere la sfida che abbiamo di fronte: rilanciare Viterbo puntando sulla sostenibilità e su una visione di largo respiro del suo futuro.

Così come riteniamo sia pronta la maggioranza in Consiglio Comunale a sostenere, laddove necessario, la realizzazione di quanto previsto dalle progettazioni messe in campo e premiate dal finanziamento ministeriale.

La nostra città deve coraggiosamente rimettersi in gioco. In questo ultimo anno così complicato, non abbiamo mai smesso di lavorare per farci trovare pronti al momento della ripartenza.

I risultati cominciano ad arrivare e la qualità di questa amministrazione comincia ad essere percepita correttamente.

Come sempre, con coerenza, noi ci siamo.

Gruppo Fdi Comune Viterbo