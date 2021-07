L’Orchestralunata a lume di candela nel magico scenario notturno del Bosco di Arte Contemporanea

NewTuscia – CALCATA – L‘Orchestralunata al Teatro di Pan con una formazione pensata per integrarsi nel contesto di questo teatro in terra battuta che si affaccia sulla spettacolare Valle del Treja. Un auditorium, nell’intimità del paesaggio boschivo notturno, illuminato, per l’occasione, da luci tenui e diffuse con il contributo della Notte delle Candele di Vallerano di cui il direttore Maurizio Gregori è fondatore.

Un concerto semi acustico in cui le sonorità dell’Orchestralunata riverberano ed echeggiano le vibrazioni naturali della Valle.

Il concerto è preceduto dalla visita guidata al percorso delle installazioni di Arte nella Natura di Opera Bosco.

Walter Maioli che, nel 1996, inaugurò e chiamo Teatro di Pan, scrive: “a Opera Bosco, c’è un teatrino naturale, una radura con cento posti a sedere ricavati a gradoni nella terra della collina alberata. Tutto è immerso nel verde, che fa da fondale totale insieme ai canti degli uccelli e allo scorrere del fiume.”

L’Orchestrastralunata si afferma sulla scena italiana con oltre 500 spettacoli su tutto il territorio e con diverse partecipazioni televisive e radiofoniche nazionali.

Ha lavorato con la partecipazione di Simone Cristicchi, Sud Sound System, Teresa De Sio. E ora, l’Orchestraluanata, che non smette mai di creare, è impaziente di presentare le nuove composizioni del Maestro Stecco (Maurizio Gregori) con le sue caratteristiche sonorità stralunate e la sua particolare attenzione alle tematiche sociali attuali.

Opera Bosco Museo di Arte nella Natura nasce venticinque anni fa dall’esigenza di generare una transizione ecologica nel mondo dell’arte contemporanea, evidenziando, con la forza dell’arte, l’imprescindibilità dell’ambiente naturale. L’artista fondatrice di Opera Bosco, Anne Demijttenaere, in collaborazione con Costantino Morosin e altri artisti, traccia il percorso e realizza un sistema di istallazioni di Arte nella Natura inaugurato e aperto al pubblico nel 1996. Una declinazione del movimento internazionale di Arte nella Natura che rivoluziona la percezione e il senso dell’arte.

Un percorso museale espositivo, ricreativo e didattico su tre ettari di Bosco nella Forra della Valle del Treja a Calcata. Un Museo laboratorio dove gli artisti, nella realizzazione delle opere, estendono il concetto di estetica all’ecosistema, utilizzando esclusivamente il materiale naturale proprio del Bosco.

Opera Bosco organizza visite guidate seminario settimanalmente, laboratori didattici con accademie di belle arti, artisti e gruppi amatoriali annualmente. Programma spettacoli e concerti che si svolgono nei tre anfiteatri all’aperto all’interno del Museo.

Opera Bosco è un luogo e un modus che può essere replicato in altri ambienti naturali, come per esempio a Venezia dove, promossa dal MIBACT, ha partecipato alla mostra della Biennale di Architettura 2014, con la realizzazione del progetto “VeneziArchiNature” sull’Isola della Certosa e di Arte Visive del 2015, con l’installazione monumentale, “Terra.Terra”, realizzata collettivamente da cinque artisti sull’Isola di San Secondo.

Programma

Ore 18.00 accoglienza all’ingresso di Opera Bosco , Località Colle, snc, Calcata (Vt) (cartelli stradali, Google map, parcheggio)

accoglienza all’ingresso di , Località Colle, snc, Calcata (Vt) (cartelli stradali, Google map, parcheggio) Ore 18.30 visita guidata con introduzione storica del Museo, del territorio e delle modalità di intervento di Arte nella Natura

visita guidata con introduzione storica del Museo, del territorio e delle modalità di intervento di Arte nella Natura Ore 20.00 inizio concerto dell’ Orchestralunata al Teatro di Pan

inizio concerto dell’ al Ore 21.45 degustazioni di prodotti del biodistretto alle Barchesse

INGRESSO RISERVATO AI SOCI TESSERATI 2021

Potrai ritirare la tua tessera il giorno della manifestazione; 5 euro per la tessera (pre-iscrizione 24 ore prima) e 10 € di contributo alle attività organizzative

371 156 27 75

328 276 91 23

Per il numero limitato di posti disponibili la prenotazione è indispensabile, indicando nome, cognome, luogo di residenza e data e luogo di nascita di ogni partecipante.

(sono raccomandate scarpe e abiti comodi)

Opera Bosco Museo di Arte nella Natura

Località Colle snc (cartelli stradali e google map)

Calcata (Vt)

Tel. WA 328 2769 123 – 371 1562 775

