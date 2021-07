Lazio. Astorre “Cambi al vertice del Pd Lazio”

NewTuscia ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Oggi pomeriggio, durante l’assemblea regionale del partito, si sono registrati alcuni cambi al vertice del PD Lazio. Sara Battisti è la nuova vice segretaria, prende il posto di Cristina Maltese. Sara in questi anni ha dimostrato di avere tutte le qualità per ricoprire questo importante ruolo all’interno del partito regionale.

Colgo l’occasione per fare un grande in bocca al lupo a Cristina per il suo nuovo e prestigioso incarico. Ringrazio anche il Presidente Andrea Alemanni che, quest’oggi, ha rassegnato le sue dimissioni ed ha indicato il nome di Augusto Gregori come suo successore. Infine un grande benvenuto nella nostra segreteria ad Alessandro Cozzolino”

Lo scrive in una nota il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio