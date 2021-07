“I volti nella Ceramica” al Museo della Ceramica della Tuscia

NewTuscia – VITERBO – Sabato 24 luglio 2021 prosegue l’iniziativa dedicata alle speciali visite guidate presso il Museo della ceramica della Tuscia alla scoperta dei Volti nella Ceramica.

Un’ occasione per ammirare lo sviluppo del tema decorativo dedicato alle figure umane con l’iconografia della donna dal capo coronato e i lineamenti essenziali e spigolosi del XIV secolo, con il tema delle “Belle” del XV e XVI secolo e infine con le figure maschili e femminili del pieno Rinascimento testimoniate dai notevoli reperti raffiguranti il Pontefice Callisto III e la nobildonna Lionia.

Il Museo è aperto, con ingresso gratuito, la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30.

L’accesso al Museo è consentito nel rispetto delle norme sul contenimento del contagio da COVID-19, pertanto per una visita in sicurezza possono entrare massimo 12 persone alla volta, è a disposizione il gel igienizzante per le mani, è necessario rispettare la segnaletica a pavimento e indossare la mascherina.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it, telefonare o lasciare un messaggio nella segreteria al numero 0761 223674, o recarsi direttamente presso il Museo della Ceramica della Tuscia, via Cavour, 67 – Viterbo.