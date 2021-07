Vi presento lo Chef cantante “Chef William”

NewTuscia – Sabato 17 luglio su YouTube é uscito il video ufficiale del singolo discografico “Fuori Da Qua”,un vero e proprio tormentone estivo che arriverà sulle nostre spiagge facendoci divertire e ballare…

Lo chef di “Primo Appuntamento” in onda su Real Time questa volta unisce la cucina alla musica, dando vita allo chef cantante “Chef William”.

Il video in 4 giorni ha riscontrato un grandissimo successo,totalizzando quasi 40 mila visualizzazioni con più di 7 mila like.

Lo stesso Sabato 17 luglio presso Cinecittà World (Rm) in onore della manifestazione il “Microfono d’oro” organizzata dal grandissimo “Fabrizio Pacifici” lo chef cantante presenta davanti a tutte le radio italiane il suo nuovo personaggio, regalandoci un grandissimo spettacolo.

Tantissime le date in programma e le ospitate in radio per promuovere la nuova hit estiva,infatti proprio questo Giovedì 22 Luglio lo chef cantante sarà ospite a Radio Roma insieme al regista del videoclip “Goffredo Maria Bruno” dove ad attenderli in studio troveranno il noto attore Danilo Brugia e lo speaker radiofonico Paciullo…

Il singolo é disponibile su tutte le piattaforme digitali…

Sarà il nuovo tormentone estivo? La nuova Hit?

Per il momento gli facciamo i nostri più sinceri auguri per questo bellissimo traguardo raggiunto,magari oltre che ballare insieme a “Fuori da qua”lo chef ci farà anche mangiare…

Chissà, è tutto da scoprire!

Si ringrazia il Ph: Pietro Mingarelli