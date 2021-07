Maury’s Com Cavi Tuscania scatenata, in posto 2 arriva il neo campione europeo u.19 Francesco Quagliozzi

NewTuscia – TUSCANIA – Fresco vincitore dell’Europeo under 18 con la maglia della nazionale azzurra, Francesco Quagliozzi romano, classe 2003, 192 cm, indosserà la prossima stagione la maglia della Maury’s Com Cavi Tuscania. Il gioiellino della Roma 7 Volley, giocherà da opposto, ruolo con il quale ha disputato da titolare il torneo continentale, come valida alternativa all’olandese Boswinkel.

Dalla Roma 7, alla Nazionale, alla vittoria in Europa con l’Under 19, parlaci un po’ di questa tua sensazionale scalata ai vertici del volley continentale.

“Sono arrivato alla Roma 7 ad 11 anni e ho sempre fatto parte delle selezioni territoriali (CQT, CQR) per cui ho avuto modo di confrontarmi con tanti allenatori e realtà diversi. Devo dire però che la convocazione in Nazionale, peraltro dopo lo stop della pandemia, è stata un vero e proprio sogno che si è avverato. Sono stati due mesi bellissimi ed intensi, vissuti con compagni di squadra meravigliosi ed uno staff fantastico… siamo diventati un gruppo unico, forte e coeso e questa credo sia stata l’arma vincente che ci ha consentito di aggiudicarci il titolo europeo under 18, peraltro in casa”.

Cosa ti ha spinto ad accettare la proposta del Tuscania Volley?

“Per la prossima stagione pallavolistica avevo un unico obiettivo, quello di allenarmi ad alti livelli, per crescere e diventare un atleta migliore. Appena ho ricevuto la proposta ne sono stato molto felice, per me sarà un’importante opportunità di crescita”.

Cosa vi siete detti con il coach Sandro Passaro?

“Ci siamo sentiti per una breve presentazione, devo dire che mi ha fatto un’ottima impressione, sicuramente avremo modo in futuro di conoscerci più a fondo”.

Quali obiettivi ti poni con la tua nuova maglia?

“Come ho già detto, il mio principale obiettivo è quello di crescere e migliorare come atleta dando il meglio di me, mettendocela tutta ad ogni allenamento”.

Parliamo un po’ di te. Come sei messo con gli studi, cosa ti piace fare nel tempo libero?

“Il mio vero hobby è il volley che amo con tutto me stesso, lo gioco e lo seguo molto anche in tv. Con gli studi tutto bene, il prossimo anno frequenterò il quinto Liceo scientifico, e devo ancora scegliere una scuola qui a Tuscania. Diciamo che quel pochissimo tempo libero che mi rimane lo dedico agli amici ed alla famiglia. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova bellissima avventura”.