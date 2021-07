“Boxing Night Show”, le interviste ai protagonisti dell’evento del 31 luglio a Vetralla

NewTuscia – VETRALLA – Sabato 31 luglio a partire dalle ore 20:00 presso l’arena posizionata nei pressi di Cancellieri Café si terrà il “Boxing Night Show”, un evento straordinario che vedrà esibirsi atleti di pugilato, muay thai, K1 e kickboxing e poi sfide a colpi di musica e tanto tanto altro.

Lo show è organizzato dalla palestra Invictus Gym di Vetralla del maestro Alessio De Falco che ci spiega come è nata l’idea: “Parte tutto dalla situazione stressante del lockdown come voglia di ripartenza nel mondo dello sport e della socializzazione in generale. Ho parlato con due amici, Pietro e Sante Paolacci, di ciò che si poteva fare partendo dallo spettacolo dato dal pugilato e, ad esempio dalla danza, coinvolgendo anche attori, cantanti, atleti tutti nello stesso contesto. Abbiamo partorito questa idea, una serata dedicata allo sport, con la boxe in prima linea, abbiamo unito la danza, la musica, il fitness con la cardio boxe, il body building”. All’evento saranno presenti campioni che hanno fatto la storia del pugilato mondiale: “Silvio Branco, carissimo amico, una vera leggenda, campione del mondo in tre diverse categorie di peso. Pasquale Di Silvio, pluricampione italiano e campione dell’Unione Europea. Emiliano Marsili campione del mondo Ibo pesi leggeri. Presente anche Alessio Jacopucci campione europeo di muay thai”.

Come detto oltre agli incontri di boxe, otto tra dilettanti, due tra professionisti, si assisterà ad una vera e propria sfida tra cantanti su brani nazionali e internazionali grazie a Spotifighter, l’evento musicale ideato e condotto da Pietro e Sante Paolacci. Ma non basta, i presenti potranno assistere ad un’esibizione di cardio boxe con l’insegnante Patrizia Cima: “Si tratta di una disciplina che unisce le tecniche della boxe con i movimenti aerobici, principalmente viene svolto per bruciare tante calorie e per il dimagrimento, però è stato studiato anche per far avvicinare le donne a discipline tipicamente maschili. Body explosion è un’attività mirata sempre a dimagrimento e tonificazione con l’ausilio di attrezzi, come step, manubri e bande elastiche. Nella serata andremo a lavorare con le tecniche della boxe abbinando movimenti a corpo libero con i partecipanti maggiormente preparati. Da settembre, infine, partiamo con un nuovo corso, una novità, ossia il gliding bend workout, ovvero un total body avanzato. Si usano dischi tipo frisbee per fare esercizi in scivolamento, poi con pesetti, step e bande elastiche si aumenta il grado di difficoltà e si hanno benefici mai visti sia per alleanti che non”.

Non mancherà un’esibizione di body building, ne parliamo con l’istruttore Sergio Massi: “Con me ci sarà uno juniores che ha recentemente vinto il Trofeo Due Torri a Perugia, Roberto Giliotti. Poi sarà presente un’atleta arrivata quinta agli italiani l’anno scorso, Monica Bettosti e infine Roberto Galantuomo che sta crescendo molto negli ultimi tempi”. Massi è stato agonista fino al 2017, ha vinto gli italiani, la selezione per i mondiali, sesto ai mondiali in Corea e quarto Mister Universo in Inghilterra. Parliamo di una preparazione di cinque allenamenti settimanali di un’ora ciascuno, ma i risultati possono essere molto diversi: “Presenteremo il fattore estetico del molto muscoloso, quasi muscoloso e muscoloso normale. Il corpo può essere modellato in tanti modi, tanto che Roberto Galantuomo, che ha iniziato da poco, vuole rimanere con una muscolatura tonica ma non eccessiva”.

Infine, uno dei momenti clou della serata vedrà protagonista l’insegnante di danza Lelia De Angelis con i suoi piccoli allievi: “Porteremo uno spettacolo di 15 minuti, ‘Piccole stelle’, un saggio di danza moderna con quattro bambini. Abbiamo provato e ci siamo impegnati molto in questi mesi, non vediamo l’ora di esibirci”. “La danza – aggiunge De Angelis – è una disciplina completa, non è un semplice sport, ma ti forma anche nel carattere. I bambini imparano a stare in gruppo senza essere competitivi, con la danza ognuno di loro valorizza gli aspetti positivi dell’altro, senza essere invidiosi. Ognuno prende e ‘copia’ il meglio dall’altro. È un ottimo modo anche per combattere il bullismo”.

Tante discipline, numerosi eventi, una sola serata: a Vetralla arriva il “Boxing Night Show”.

POSIZIONE LUOGO DELL’EVENTO: https://goo.gl/maps/EoKpTdNkofhw3hQZ9

Indirizzo: SR 2, 7-9, 01019 Vetralla (VT)

Per il parcheggio ampia disponibilità in zona

INGRESSO LIBERO

