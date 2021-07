Battistoni (FI): “Finanziamento storico per Viterbo. Entro 2026 verranno investiti 30 milioni di euro”

NewTuscia – VITERBO – “Il Comune di Viterbo è stato individuato come destinatario di due finanziamenti interministeriali per un totale di circa 30 milioni di euro per un parco progetti da realizzarsi nell’ambito del procedimento della “Qualità dell’abitare”.

Grazie all’attività dell’amministrazione comunale e del sindaco Giovanni Arena, Viterbo, entro il 2026, vedrà cambiare di netto l’immagine della città con l’apertura di numerosi cantieri che riqualificheranno in maniera sostenibile ed ecologica il centro ed i quartieri periferici. Questo è per Viterbo un risultato storico, ottenuto grazie all’impegno serio e puntuale di questa maggioranza che ha conseguito così il più alto finanziamento per la storia della città.” Questo è per Viterbo un risultato storico, ottenuto grazie all’impegno serio e puntuale di questa maggioranza che ha conseguito così il più alto finanziamento per la storia della città.” Così in una nota il senatore di Forza Italia Francesco Battistoni, Sottosegretario alle politiche agricole alimentari e forestali