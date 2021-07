Ambiente: Lombardi (Lazio), stop pesticidi a Nepi seme prezioso per transizione ecologica

NewTuscia – ROMA – “Un’ottima notizia che getta un seme prezioso per il processo di riconversione ecologica dell’agricoltura nel Lazio e che potrà essere di buon esempio per tutti i Comuni e gli Enti Locali della nostra regione e dell’Italia, a beneficio di ambiente, salute, biodiversità, qualità delle filiere agricole e di tutti quei consumatori che avranno maggiori possibilità di scegliere i prodotti Made in Lazio coltivati con pratiche ecosostenibili”.

Così Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica della Regione Lazio, commenta la sentenza con cui il Tar Lazio ha respinto la richiesta di annullamento dell’ordinanza del Comune di Nepi, in provincia di Viterbo, che ha vietato sul proprio territorio l’uso di glifosato e altri pesticidi.

“E’ ormai risaputo che l’agricoltura è uno dei settori chiave per il processo di transizione ecologica, non solo per le emissioni inquinanti legate al suo comparto, in primis la zootecnia, ma anche per l’uso di pesticidi che vanno a impattare, tra le altre cose, sull’apicoltura e sulla sopravvivenza delle api e degli altri impollinatori da cui dipende la produzione di frutta, della maggior parte del nostro cibo e della nostra biodiversità – prosegue Lombardi – Apprezzo inoltre la spinta propositiva e inclusiva del sindaco di Nepi, che ha annunciato degli incontri nei prossimi giorni con le associazioni di agricoltori per concordare insieme dei sistemi di coltivazione ecosostenibili. Una strada intrapresa anche da noi come Regione Lazio con gli incontri che assieme all’assessora Onorati terremo in autunno con le associazioni del mondo agricolo sul nuovo disciplinare ‘Natura in Campo’, il marchio concesso dalla Regione a titolo gratuito a quegli agricoltori che nel territorio dei nostri Parchi regionali adottano pratiche ecosostenibili”.