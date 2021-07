Vetralla, pubblicato il bando per la gestione e la riqualificazione degli impianti semaforici e dell’illuminazione pubblica

NewTuscia – VETRALLA – È stato pubblicato in procedura aperta l’avviso di affidamento in concessione per la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la riqualificazione energetica e la messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Vetralla.

Il progetto approvato prevede una spesa complessiva di oltre sei milioni di Euro che, oltre alla gestione e manutenzione degli impianti per una durata di venti anni, prevede investimenti finalizzati alla riqualificazione per un importo di oltre 1 milione di euro.

Un altro obiettivo di primaria importanza raggiunto dall’amministrazione comunale, che continua il suo impegno costante nel miglioramento di tutti i servizi dedicati ai cittadini. Un importante tassello che si aggiunge al mosaico iniziato cinque anni fa.

Riuscire a pubblicare bandi di questa entità, infatti, richiede di portare a termine procedure lunghe e complesse, per le quali sono necessari anni di lavoro e pianificazione.

La procedura aperta e la successiva gara per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il servizio sono gestite dalla Provincia di Viterbo in qualità di Stazione unica appaltante.

La relativa documentazione e i dettagli riguardanti la procedura di gara sono visionabili all’indirizzo presso il sito della Provincia di Viterbo.

Le offerte telematiche devono essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma, entro e non oltre le ore 12:00 del 20/09/2021 come evidenziato sul Portale Appalti. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione dell’offerta fa fede la data e l’ora dell’invio effettivo della stessa.

Comune di Vetralla