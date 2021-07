“Together”, il mondo del sociale protagonista nella seconda edizione di “Luce Nuova sui fatti”

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Wanda Cherubini condurrà una nuova rubrica dedicata al sociale, “Together”, nell’ambito del programma “Luce nuova sui fatti” in programma per la seconda edizione da settembre su Tele Lazio Nord, canali 94 e 848 del digitale terrestre.

Cresce la proposta informativa di “Luce Nuova sui fatti”, la trasmissione condotta da Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni che, da fine settembre, tornerà dopo i numeri record della prima edizione.

La nuova rubrica mensile sarà curata dal direttore responsabile di Tusciatimes.eu e darà voce a tutte le associazioni che lavorano nel sociale della nostra provincia. Un appuntamento importante, quindi, non solo per dare informazioni utili, ma per far conoscere le tante realtà che operano nel sociale nella Tuscia.

L’idea di una rubrica sul sociale era già nella testa di Wanda, ma andiamo a saperne di più…

1) Wanda, come nasce l’idea di “Together”?

“L’idea di “Together” nasce dalla volontà di dare spazio e voce a tutti coloro che operano nel terzo settore, associazioni, volontari, enti che aiutano il prossimo in vari ambiti ed a cui, sovente, viene dato poco risalto”.

2) Uno spazio fisso su “Luce Nuova sui fatti”: quali gli obiettivi per Together?

“Gli obiettivi di Together sono precisi: dare voce alle associazioni che operano nel sociale, a chi vi opera, facendo conoscere queste realtà, fornendo informazioni precise e utili per chi ci seguirà”.

3) Nella rubrica ci sarà continuità con “Luce Nuova sui fatti”: come deciderai ospiti e argomenti?

“Nella rubrica ci sarà certamente continuità con “Luce nuova sui fatti”, visto che andrà in onda subito dopo la trasmissione e saranno gli stessi conduttori Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni ad introdurla a fine puntata. Gli ospiti e gli argomenti li sceglierò in aderenza alla linea editoriale del programma “Luce nuova sui fatti”, cercando ogni volta di trattare un argomento specifico. Non mancheranno rappresentanti del mondo istituzionale, ma anche testimonianze dirette da parte di chi opera nel settore o di chi ha ricevuto aiuti in quest’ambito”.

Non ci resta che attendere una delle più importanti novità della seconda edizione di “Luce Nuova sui fatti”: la rubrica sul sociale “Together” di Wanda Cherubini.

Chi volesse partecipare può farlo

mandando una mail a: redazione@tusciatimes.eu .