Mamone (Unsic): “Variante Delta, alimentare il panico finisce solo per affossare l’economia”

NewTuscia – “Da qualche giorno alcuni organi d’informazione hanno ricominciato ad allarmare sulla ripresa dei contagi. Va bene la prudenza, anche perché ritrovarsi centinaia d i migliaia di persone in quarantena inficerebbe sulla vita sociale ed economica di tutti i giorni. Ma il punto centrale è un altro: l’indice di gravità del Covid è misurabile con le sole ospedalizzazioni. E se la doppia dose di vaccino le evita, come attestano qualificati studi scientifici, ad esempio quello dello Spallanzani, si metta fine a questo terrorismo psicologico che finisce soltanto per far danni sia ad un’economia oggi in ripresa, grazie anche all’estate, sia allo stato psicologico di tante persone già provate da un anno e mezzo molto difficile”.

È quanto afferma in una nota Domenico Mamone, presidente del sindacato datoriale Unsic con oltre tremila uffici in tutta Italia (tra Caf, Patronati, Caa, ecc.) e autore della ricerca “Covid e dintorni” con il giornalista Giampiero Castellotti (scaricabile gratuitamente al link: https://bit.ly/30V28il).

“Come organizzazione di rappresentanza degli imprenditori abbiamo primi segnali positivi sul fronte economico in tutta Italia, specie nell’ambito dell’export – conclude Mamone – per cui questi continui salotti televisivi che discutono sul nulla sono davvero deleteri. Ci si occupasse già ad organizzare scuola e trasporti, per evitare l’ennesimo anno discontinuo nelle classi. Sarebbe il caso che il ministero della Salute diffondesse principalmente un dato secco, basilare ma assente in queste inutili discussioni: gli sparuti nuovi ricoverati sono persone che si sono vaccinate sì o no?”.