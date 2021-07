I game controller. Sono ancora utili?

NewTuscia – Certo che ne è passato di tempo dal vecchio Pong, il primo gioco elettronico al mondo, dove una racchetta si spostava su e giù per lo schermo, rigorosamente in bianco e nero, all’inseguimento di un’improbabile pallina quadrata.

Era il 1972. Eppure tutti i nostri videogiochi sono iniziati da quei quattro blocchetti di pixel che se li guardiamo oggi ci fanno solo sorridere.

Ma grazie a questi primi giochi si è sviluppata un’industria che in questo momento rappresenta uno dei comparti principali dell’informatica. E con essa, si è sviluppato quello che serve a interagire con i videogiochi: il controller.

… al principio era la leva

Quelli di noi con qualche anno di più se lo ricordano bene. Nelle sale giochi, i primi “arcade” avevano uno stick e una serie di bottoni che ci permettevano di interagire con i giochi.

Mentre al principio non esisteva nulla di simile per i sistemi casalinghi, nel 1977 Atari lancio la sua prima consolle, la famosa Atari VCS 2600. Un oggetto davvero cult che affascina anche oggi le generazioni dei gamer. I giochi erano caricati su delle (costosissime) cartucce estraibili che venivano inserite nella consolle, dal distintivo design avveniristico – per i tempi – in plastica nera e finto legno. E due connettori dove si potevano inserire i primi joystick.

Erano semplici e funzionali: neri, con una leva centrale rivestita di gomma e un grosso tasto rosso. Stop. Ma erano una rivoluzione, e permettevano di controllare i giochi, che sembravano allora così sofisticati. Quel primo joystick fu subito modificato, e ben presto si iniziarono a vedere altri tipi di controller. Il problema era che le azioni disponibili nei giochi erano molto limitate.

La semplicità, la grande innovazione nel gioco

L’invenzione del game controller aveva però un impatto epocale. Finalmente c’era un oggetto che permetteva di interagire con grande semplicità con un sistema elettronico senza passare da un’ingombrante e scomoda tastiera.

Uno sviluppo quasi futuribile, che può essere paragonato a quello che ha visto protagonista il mondo dei Casinò virtuali. Dalle prime applicazioni , che partono dal 1994 con il lancio del primo software creato da Microgaming, alle evoluzioni attuali che contano un mercato da 35 miliardi di dollari e muove operatori in tutto il mondo.

Ormai non è più necessario collegarsi a interfacce specifiche, come una volta. E anche i produttori di sistemi di gioco si sono moltiplicati e creato giochi sempre più belli e coinvolgenti: se sei interessato a scoprire le differenze fra i diversi sistemi, ti consigliamo questo interessante articolo che esamina i migliori produttori di programmi di gambling e betting e trova il migliore casinò software per te.

L’invenzione del gamepad

Tornando alle nostre interfacce, l’evoluzione venne nel 1983 con il Nintendo NES, che era stato pensato per essere mobile. Ovviamente, un joystick come quello dell’Atari non era pratico per questo tipo di uso. Fu quindi sostituito con una specie di grosso tasto a forma di croce che poteva essere premuto in varie direzioni e permetteva, con diverse combinazioni di tasti azionati dall’altra mano, di eseguire molte più azioni contemporaneamente.

Da quel momento, i gamepad iniziarono la loro progressiva espansione, che li ha portati oggi a fornire un’interfaccia davvero sofisticata in modo da accedere a funzioni di gioco sempre più complicate. Attraverso i sistemi della Playstation a giungere fino all’Xbox, i controller sono diventati oggetti pieni di bottoni e di leve in ogni punto: quasi ingestibili se non sei una specie di polipo!

E cosa succede oggi?

Ormai è passato qualche anno, ma la tendenza alla complessità si è invertita: introdotto nel 2006, il moderno controller della Wii ha un aspetto essenziale e lineare che sembra quasi un passo indietro nell’evoluzione dei controller di gioco. Ma incorpora qualcosa che gli altri non hanno: un avanzato sistema inerziale che cattura la sua posizione nello spazio, permettendo interazioni mai viste prima con i movimenti del giocatore, e non solo con gli spostamenti delle sue dita.

Inoltre tutti i sistemi di interfaccia stanno esplorando nuove forme di interazione con il corpo umano: non è una novità che alcuni gamepad incorporino degli attuatori che forniscono una risposta tattile alle nostre azioni oppure vibrano in certe condizioni. Siamo certi che, dato che lo sviluppo dei controller è strettamente legato con la tecnologia, con lo sviluppo di quest’ultima i controller diventeranno sempre più integrati e invisibili, fino probabilmente a sparire del tutto.

I giochi del futuro forse si giocheranno tramite interfacce neurali, come sostengono gli esperti del settore. E nei musei di storia della tecnologia ci metteremo di fronte a una teca che contiene una Playstation e la guarderemo esattamente come oggi guardiamo un “arcade” illuminato con la prima versione di Pong. Sorridendo.

In sintesi