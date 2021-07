Estate Viterbese, nel programma anche il concerto di Max Pezzali

NewTuscia – VITERBO -“De Carolis ha saputo mettere insieme l’Estate viterbese in poco tempo e con grandi risultati Ogni giorno ci sarà qualcosa di qualità da vedere, a dimostrare che Viterbo è una città che vive e potrà confermarsi, come ha già detto il Sole 24 ore, una delle mete turistiche più appetibili d’Italia”. Le parole del sindaco Giovanni Arena alla presentazione del palinsesto dell’estate Viterbese, a cui erano presenti appunto anche l’assessore alla cultura de Carolis e l’amministratore delegato di Atcl Luca Fornari, hanno sottolineato l’impegno e risultati raggiunti per realizzare un programma ricco di eventi.

Le iniziative saranno circa 28 più altre 11 relative a Dante, che terrà impegnati cittadini e turisti per un totale di 120 giorni. Una buona occasione anche per gli esercizi commerciali che potranno allestire spazi all’aperto e beneficeranno di contributi da parte del comune per organizzare eventi musicali.

Tra i vari intrattenimenti, uno dei più attesi sarà il concerto di Max Pezzali il 5 settembre ad un prezzo per gli standard dell’artista davvero basso se si considera che quest’estate un biglietto per i suoi spettacoli viene venduto a 70 euro e come abbia ha già due date sold out per l’anno prossimo a San Siro e un cachet molto importante.