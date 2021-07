Vaccini: Baldini (Ci): “Tutti i parlamentari si vaccinino”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“La politica deve dare il buon esempio con la vaccinazione di tutti i parlamentari”. Lo afferma Maria Teresa BALDINI, deputata di Coraggio Italia.

“Non e’ accettabile- aggiunge- che i parlamentari della maggioranza dichiarino pubblicamente, come e’ accaduto oggi su una rete televisiva nazionale, di non aver fatto la vaccinazione e di non aver provveduto neanche a prenotare la prima somministrazione. L’esempio e’ fondamentale per dare credibilità a ciò che sosteniamo e che chiediamo agli italiani. Solo con la vaccinazione diffusa riusciremo a debellare questa pandemia”.

ANSA