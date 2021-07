NewTuscia – VITERBO – Queste foto ritraggono via della Cava, dove una parte del manto stradale distrutta e un’altra porzione della strada è piena di deiezioni degli uccelli.

Da settimane non viene più pulita almeno una parte della via in questione dato che sampietrini sono divelti e si presenta una situazione di igiene pubblica che lascia a desiderare.