NewTuscia – MONTEFIASCONE – Sassi franati sulla Verentana, a causa del maltempo ieri pomeriggio sassi e lapilli dalla parete di terreno sotto la chiesa di Santa Margherita sono finiti sulla strada provinciale all’altezza dell’ospedale, richiedendo l’intervento dei volontari della protezione civile di Montefiascone e della polizia locale.

La situazione ha richiesi un’attenta verifica da parte dell’Asvom Odv seguita dal lavoro di un escavatore privato chiamato dal Comune per rimuovere altri sassi pericolanti dalla parete di terreno. Un’operazione che ha richiesto più di un’ora durante la quale il traffico è stato gestito da agenti della polizia locale e dall’Asvom.

I danni si sono registrati qui in maniera preponderante, ma disagi sono stati avvertiti a causa del forte temporale, richiedendo altri tre interventi; n località Capobianco, dove i vigili urbani e volontari della protezione civile sono intervenuti per un grosso ramo caduto sulla strada, in via Del Lago per la rimozione dei detriti sulla carreggiata e in via Giuseppe Contadini per un pozzetto scoperchiato.

Inoltre, strade del centri di Montefiascone e delle frazioni sono state allagate, anche se dopo una mezz’ora l’acqua era già defluita.