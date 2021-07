Real Fabrica di Roma presenta il roster della stagione 2021/2022 e le nuove maglie

NewTuscia – FABRICA DI ROMA – Nel corso della serata moderata dal giornalista Alessio Campana, le più alte cariche societarie – a cominciare dal presidente del Real Fabrica Roberto Rossi – hanno illustrato alla stampa presente e agli sponsor le principali novità della prossima stagione, tra cui il riconoscimento di scuola calcio élite ottenuto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. “Ringrazio innanzitutto i nostri sponsor – ha esordito il numero uno di via XXV aprile – perché se riusciamo a fare tutto questo è merito loro. Nonostante un anno complicato sono rimasti al nostro fianco. Chiaramente non siamo rimasti fermi: abbiamo trasformato le difficoltà in preziose opportunità. Abbiamo sempre creduto nei bambini e nei giovani, essere riconosciuti come élite ci inorgoglisce”.

Il tecnico Luca Lucchetti, dal canto suo, ha chiamato a raccolta i calciatori ed ha spiegato che l’obiettivo sarà quello di “piazzarsi tra le prime cinque forze del campionato. Cercheremo – ha detto l’allenatore – di raggiungere quota 40 punti perché abbiamo visto, alla luce degli scorsi campionati, che è quella la quota necessaria per realizzare le nostre ambizioni. Sul mercato la società ha lavorato bene, la squadra è competitiva. Credo molto nel lavoro del mio staff e sono sicuro che faremo ottime cose insieme”.

Nella rosa, che sarà composta da 18 giocatori, la principale novità riguarda la fascia da capitano. Nella prossima stagione, infatti, sarà al braccio di Tiziano Bartolucci: “ringrazio Stefanelli – ha detto il numero 7 biancazzurro – perché è stato un capitano fantastico. Adesso toccherà a me onorare questa responsabilità a cui sono chiamato. Spero di ripagare la stima che la società nutre nei miei confronti”.

Lo staff tecnico che coadiuverà Lucchetti, a prevalenza fabrichese, sarà composto dal vice allenatore Alessio Ripani, dal match analyst Daniele Pacelli, dalla terapista Zsuzsanna Nagy, dal preparatore atletico Luca Francola, dal preparatore dei portieri Simone Luconi e dal data analyst Matteo Remigi.

Marco Angeletti sarà il team manager mentre i segretari generali saranno Riccardo Viola e Ferdinando Pastorelli. Masini Federico sarà il direttore sportivo.

Presente alla serata, in qualità di responsabile del centro-sud Italia per il distributore NIKE “Gtz”, Walter Antonini: “La filosofia del club, always dream, è la stessa di Nike. Questa partnership è frutto di un lavoro ottimo che la società svolge da anni sul territorio”.

Il Real Fabrica di Roma C5 ci tiene a ringraziare, con il cuore, tutti gli sponsor.

Un grazie anche alla stampa intervenuta alla serata e al vicesindaco Giorgio Cimarra.

È tutto per cominciare un nuovo, entusiasmante, viaggio insieme.