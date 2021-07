Chiara Scipioni, neo eletta presidente della confederazione di Tarquinia, proveniente dal settore della panificazione, per Le Interviste al Gravisca”, fissa i punti del suo mandato

NewTuscia -TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo. “Mantenere alto il valore della CNA e dei suoi associati”. Chiara Scipioni, neo eletta presidente della confederazione di Tarquinia, proveniente dal settore della panificazione, per Le Interviste al Gravisca”, fissa i punti del suo mandato.

“La mia attività – aggiunge Chiara Scipioni – è il Chicco di Grano, l’azienda fondata dai miei genitori. Una volta terminati gli studi universitari mi sono interessata all’azienda d famiglia per contribuire al suo sviluppo ed alla sua sostenibilità. Agli inizi avevamo una singola rivendita, oggi abbiamo diversi punti vendita sia in centro che al lido. Inizialmente siamo partiti con l’attività panificatoria poi successivamente abbiamo ampliato la nostra offerta anche con i prodotti da forno e di gastronomia. La carica di presidente? Sono molto orgogliosa di essere stata scelta e ringrazio per questo gli associati per aver pensato a me.

E’ un ruolo importante, denso di responsabilità ma spero e credo di dare il mio contributo per far crescere la CNA di Tarquinia come merita. Non fosse altro perché questo è il mio mondo: è ciò che faccio ogni giorno. Sono consapevole che c’è tanto da fare ma l’impegno e soprattutto l’entusiasmo che sto percependo nell’ambiente mi darà quella spinta per far bene. Spero di essere all’altezza del gruppo della CNA. Sicuramente urge una sterzata immediata: il periodo storico è particolarmente delicato. La pandemia ha messo a dura prova tutto il settore dell’artigianato, tra l’altro particolarmente ampio con tante categorie e tanti mestieri. L’obiettivo primario è quindi quello di rialzarsi, di valorizzare il settore e di renderlo ancora più prezioso di quanto già non lo sia”.