Il lago e i suoi miti sotto le stelle, navigazione in notturna con sbarco e cena in trattoria

NewTuscia – CAPODIMONTE – Dopo il successo delle edizioni precedenti si rinnova la traversata del lago al tramonto, per scoprire le isole Bisentina e Martana accompagnati da nuovi e originali racconti ricavati da antiche leggende e narrati dalla voce di Vera Risi. NewTuscia – CAPODIMONTE – Dopo il successo delle edizioni precedenti si rinnova la traversata del lago al tramonto, per scoprire le isole Bisentina e Martana accompagnati da nuovi e originali racconti ricavati da antiche leggende e narrati dalla voce di Vera Risi.

Dopo la navigazione si approda direttamente in trattoria per un raffinato menu di lago con primo, secondo, contorno, dessert e bevande. Dopo cena si rientra in battello a Capodimonte navigando sotto le stelle cullati da versi poetici di rara bellezza.