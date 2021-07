Oltre 150 cortometraggi giunti per la selezione al Cinelabfest

NewTuscia – TUSCANIA – Un’affluenza che non ci si aspettava per la prima edizione del Cinelabfest2021.

il festival del cortometraggio ch e si svolgerà on line ideato dall’associazione Real Dreams di Tuscania.

Non solo cortometraggi Italiani, ma anche da Africa, Est e Nord Europa,

Centocinquantaquattro autori che proveranno a rientrare tra finalisti.

Come racconta il Direttore Artistico Michelangelo Gregori “Sono giunti lavori di ogni genere, dall’horror alla commedia, dallo sperimentale al dramma. Molteplici i temi trattati, non potevano mancare riferimenti sulla pandemia Una pluralità di storie che dovremo valutare in maniera qualitativa sia dal lato tecnico che artistico assieme al Direttore Tecnico Luca Baffo e al Direttore Organizzativo Davide Boninsegna sarà un duro ma bellissimo lavoro scegliere i 10 lavori finalisti “

I selezionati saranno annunciati il 20 Agosto, e poi valutati dalla Giuria di Qualità presieduta dal filmmaker Daniele Ercolani e composta da: Olga Matsyna Valentina Paoletti Samuele Brizi Simone Finotti e Gianluca Testa.

In attesa di conoscere i selezionati è possibile vedere il video di ringraziamento della direzione che invita a seguire le novità sulla pagina Facebook