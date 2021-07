Cittaducale. I carabinieri identificano e denunciano all’Ag due romani autori del furto di bagagli dentro auto in sosta

NewTuscia – CITTADUC ALE – L’auto in sosta, carica di bagagli in vista, era un obiettivo troppo ghiotto per due pregiudicati romani che la mattina di lunedì scorso hanno depredato il veicolo di un imprenditore di passaggio in località Caporio di Cittaducale. Individuati e fermati in poche ore dai Carabinieri dovranno rispondere di furto aggravato.

Il tutto si è svolto in pochi minuti nel parcheggio di un bar lungo la SS 4 Salaria, dove un imprenditore, in transito per lavoro, aveva fatto una breve pausa caffè. Appostati in quell’area due romani avevano immediatamente notato il veicolo e seguito i movimenti dell’uomo. Approfittando della sua breve assenza, avevano asportato l’intero bagaglio dall’automobile dandosi poi alla fuga con il proprio mezzo in direzione Antrodoco.

Immediate le ricerche da parte dei Carabinieri del Radiomobile di Cittaducale che, mediante una serrata attività d’indagine, in poche ore sono riusciti ad accertare l’identità dei ladri e il veicolo a noleggio in loro uso, permettendo ai Carabinieri della Compagnia di Spoleto di fermarli nel comune di Norcia ancora in possesso della refurtiva.

I due romani, entrambi operai edili ed entrambi pregiudicati, incastrati dall’operato dell’Arma, dovranno ora rispondere all’Autorità Giudiziaria del reato di furto aggravato, mentre l’intera refurtiva è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario.