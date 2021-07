Webinar di Legacoop Lazio “Sostenibilità ambientale ed economia circolare”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

ùNell’ottica dello sviluppo sostenibile e della lotta al cambiamento climatico, il superamento del modello economico lineare e la revisione di tutto il ciclo produttivo nell’intera filiera – dalla progettazione, alla produzione, al consumo, fino alla destinazione a fine vita – possono rappresentare importanti occasioni per realizzare anche nuovo valore sociale e territoriale.

In tale contesto, il ruolo delle Cooperative può essere quanto mai centrale. Il tradizionale radicamento nel territorio e nella comunità nei quali nascono ed operano, nonché la resilienza dimostrata durante gli anni di crisi, rendono le imprese cooperative soggetti chiave per una trasformazione radicale dei valori e degli stili di vita locali, anche verso un nuovo modello economico, quale quello circolare, che vede nell’importanza della rete uno dei suoi pilastri fondamentali.

Il webinar “Sostenibilità ambientale ed economia circolare: le sfide per il futuro della Regione Lazio”, che si terrà il 22 luglio 2021 dalle ore 10,00 alle ore 13,00, è il terzo incontro di un percorso finalizzato a creare una serie di momenti di confronto e riflessione propedeutici al 14° Congresso di Legacoop Lazio e volti a progettare un nuovo futuro per la Regione Lazio, in grado di superare gli effetti sanitari, sociali ed economici determinati dalla pandemia da Covid-19.

Come nei precedenti incontri, prenderanno parte ai lavori importanti esponenti del mondo istituzionale, economico, sociale e cooperativo. Aprirà gli interventi Roberta Lombardi, neoeletta Assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio, a cui seguirà Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell’Agricoltura e Ambiente.

A seguire, gli esperti del settore si confronteranno in due differenti panel: “Sostenibilità ambientale, una sfida globale declinata nei territori” e “L’economia circolare, economia del riuso”.

Il percorso si inserisce all’interno delle azioni previste dal progetto “La Cooperazione verso la sostenibilità”, finanziato dalla CCIAA di Roma e realizzato da Legacoop Lazio con il supporto della Cooperativa Eticae – Stewardship in Action.

