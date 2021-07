 “PARTENZA IN SALITA”, spettacolo rinviato causa maltempo

CAUSA ALLERTA METEO LO SPETTACOLO “PARTENZA IN SALITA” E’ RINVIATO AL 29 LUGLIO (TEATRO ROMANO – ORE 19.30)

NewTuscia – VITERBO – A seguito dell’ ”allerta gialla”emessa dal dipartimento della protezione civile regionale che prevede forti temporali per la giornata di domani, Consorzio Teatro Tuscia, organizzatore della 56a stagione estiva di Ferento-Tramonti in scena, comunica che lo spettacolo “Partenza in salita” con Corrado e Camilla Tedeschi previsto per domani 16 luglio nel Teatro Romano, è rinviato a giovedì 29 luglio, sempre nel Teatro Romano con inizio alle 19.30

CONSORZIO TEATRO TUSCIA – FERENTO 2021