Il “Lazio degli Eventi”, su “Luce Nuova sui fatti” il turismo riparte in tv

NewTuscia – VITERBO – Ci siamo! E’ stato ufficializzato il logo-brand de “Il Lazio degli Eventi”, la nuova trasmissione che farà parte integrante, da ottobre, di “Luce Nuova sui fatti”, in onda su Tele Lazio Nord (canali 94 e 848 del Digitale terrestre). Potete vedere il log-brand in anteprima.

“Il Lazio degli Eventi” andrà in onda ogni ultimo giovedì del mese nell’ambito del nuovo format di

“Luce Nuova sui fatti” e farà conoscere le più importanti realtà a valenza turistica del Lazio. Comuni, associazioni di categoria e turistiche, Proloco, imprese ricettive, potranno avere un mezzo unico per promuoversi in televisione in tutto il Lazio. Di fatto “Luce Nuova sui fatti” con “Il Lazio degli Eventi” chiude il cerchio dell’approfondimento informativo tematico, coprendo già tutti gli altri ambiti informativi nelle altre settimane del mese.

“Il Lazio egli Eventi” si occuperà di promuovere i siti e le realtà turistiche della Tuscia e del Lazio, soprattutto quelle meno conosciute e quelle che vogliono fare conoscere le proprie eccellenze economiche, storico-artistiche, ambientali, paesaggistiche ed enogastronomiche.

A condurre Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni con le interviste in esterna di Alessia Mancini.

La trasmissione riparte su Tele Lazio Nord e da Viterbo consapevole che c’è bisogno di rilanciare a tutti i livelli il comparto turistico, colpito da oltre un anno di chiusure e restrizioni, per agevolare un rapido rilancio del settore. Una televisione regionale capillare come Tele Lazio Nord, unita alle dirette e ritrasmissioni di “Il Lazio degli Eventi” sui social del gruppo e quelli di NewTuscia Italia, permettono una promozione reale con decine di migliaia di spettatori e visualizzazioni del programma.

Con “Il Lazio degli Eventi” scopriremo le principali feste e gli eventi della Tuscia e del Lazio, spaziando dalle eccellenze ricettive immerse nel verde alle tradizioni religiose e folcloristiche locali passando per ambiti com il termalismo, l’escursionismo, il turismo di lusso, ambientale e le associazioni a valenza turistica.

Non resta che attendere la novità assoluta della seconda edizione di “Luce Nuova sui fatti” che sarà “il Lazio degli Eventi” per scoprire tutto il bello del turismo della regione che ospita la capitale d’Italia! State con noi!

Chi vuole mettersi in contatto con la redazione di “Il Lazio degli Eventi” può farlo chiamando il 340/9409572, mandando una mail a: laziodeglieventitln@libero.it.

Facebook: Il Lazio degli Eventi