Coronavirus, D’Amato: “353 nuovi casi positivi (+145)”

NewTuscia – ROMA – Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Oggi su quasi 9mila tamponi nel Lazio (-806) e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 25mila test, si registrano 353 nuovi casi positivi (+145), 1 decesso ( = ), i ricoverati sono 105 (-16), le terapie intensive sono 25 ( = ), i guariti sono 190. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,9% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,3%. I casi a Roma città sono a quota 178.

Variante Delta: il quadro epidemiologico mostra un ulteriore incremento della circolazione della variante, che si delinea come la variante prevalente in circolazione in tutte le asl. Dalle sequenze effettuate su tutti i tamponi positivi e’ emerso che nel 57,1% dei casi e’ stata identificata una variante Delta, i due terzi (64,7% dei casi) sono concentrati nell’area metropolitana di Roma. In piu’ di tre quarti dei casi si tratta di persone con eta’ inferiore ai 50 anni e il 66% dei casi con infezione da variante delta ha un’eta’ inferiore a 30 anni. L’eta’ mediana dei casi e’ 29 anni. Il 76,5% dei casi risulta non vaccinato. Tale proporzione raggiunge il 90,4% se si aggiungono anche i vaccinati con una sola dose. La proporzione di ospedalizzazione nei casi con variante Delta e’ del 6,6%.

Operazione Delta, vaccino itinerante, Programma in corso di aggiornamento:

– Asl Latina, grande adesione della Comunità Sikh

vaccinazione dalle 08:30 alle 16:00 nei giorni: Oggi 15 Luglio, Spigno Saturnia – 16 e 17 Luglio, Minturno Scauri – 18 e 19 Luglio, Fondi.

– Asl Rieti vaccinazione dalle ore 17.00 alle ore 22.00 nei giorni: 14 Luglio, Poggio Mirteto – 27 e 28 Agosto, Rieti.

– Asl Viterbo: Oggi 15 luglio, Civitella d’Agliano – Sabato 17 luglio, Villa San Giovanni in Tuscia

– Asl Frosinone: 19 luglio, Trevi nel Lazio e Filettino – 20 luglio, Torre Cajetani e Acuto – 21 luglio Guarcino e Vico nel Lazio – 22 luglio, Amaseno e Pastena – 23 luglio Falvaterra e Pico – 26 luglio, Villa Latina, Terelle e Belmonte Castello – 27 luglio, Vallerotonda, Acquafondata e Viticuso – 28 luglio, Coreno Ausonio e S. Ambrogio Garigliano – 29 luglio Colle San Magno

– Asl Roma 4: Oggi 15 Luglio Sacrofano e Allumiere – 16 Luglio Civitavecchia, Mazzano e Magliano – 17 Luglio Canale M., Manziana

– Asl Roma 6: 18 luglio, Nettuno – 20 luglio, Velletri – 21 Luglio Ciampino – 22 luglio, Rocca di Papa – 23 luglio, Genzano – 24 luglio Rocca Priora e Albano – 25 luglio, Nemi

Asl Roma 5: Al via campagna Camper itinerante combinata Anti Covid 19 e Screening Colon retto. Due Camper si recheranno sul territorio della Asl Roma 5 per somministrare il vaccino Janssen dal 6 luglio scorso e da ieri presso i due camper è possibile effettuare anche lo screening del colon retto.

Programma Camper 1: Oggi 15 luglio Capranica, Castel San Pietro – 16 luglio San Vito Romano, Pisoniano – 17 luglio Vicovaro, Rocca Santo Stefano – 19 luglio Poli, Casape, San Gregorio – 20 luglio Castel Madama.

Programma Camper 2: Oggi 15 luglio Vallinfreda, Vivaro Romano – 16 luglio Canterano, Rocca Canterano – 17 luglio Bellegra, Roiate – 19 luglio Agosta, Marano Equo – 20 luglio Fonte Nuova.

Asl Roma 1: 70 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 2: 85 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 3: 78 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: 15 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: 0 nuovi casi nelle ultime 24h. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 6: 73 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 32 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h:

Nella Asl di Frosinone si registrano 12 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Latina si registrano 12 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Rieti si registrano 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Viterbo si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.”

Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.