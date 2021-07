“Civita sotto le stelle”: variazione della programmazione sul maxischermo causa maltempo

La proiezione del film “Il Marchese del Grillo” verrà posticipata a domenica 25, alle ore 21,30

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Le proiezioni dei film in programma sul maxischermo allestito in piazza Matteotti subiranno variazioni a causa delle previsioni che prospettano maltempo nel fine settimana imminente. In particolare la proiezione de “Il Marchese del Grillo” – tributo a Alberto Sordi – prevista per sabato 16 luglio, verrà rimandata a domenica 25, sempre alle ore 21,30.

In modalità totalmente gratuita, per adulti e bambini, la programmazione di “Civita sotto le stelle”

proseguirà fino a fine luglio con l’offerta di altre serate. Le prossime date da segnare per l’appuntamento serale, sempre alle ore 21,30, in piazza Matteotti saranno pertanto per venerdì 23, con “La vita è una cosa meravigliosa (tributo a Gigi Proietti), domenica 25 con “Il Marchese del Grillo”, venerdì 30 con “Gli intoccabili (tributo a Ennio Moricone).

La programmazione di “Civita sotto le stelle” è partita a giugno e, oltre alle proiezioni di diversi film di classici del cinema e animazione, ha offerto anche la visione live su maxischermo di tutte le partite della Nazionale azzurra per gli Europei di calcio 2021 conclusi lietamente con la vittoria dell’Italia.