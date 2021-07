NewTuscia – VITERBO – Angelo Riccioni presenta il suo libro “La macchina di Babele”. A La Chimera di Viterbo un interessante connubio gastronomico – letterario con “Il pranzo di Babele”.

Si svolgerà domenica 25 luglio l’evento gastronomico-letterario di livello al chiostro dell’ex convento del Buon Pastore, spazio annesso al ristorante La Chimera a Viterbo, Via della Volta Buia 54, una traversa di Corso Italia. L’iniziativa, dal titolo “Il pranzo di Babele”, riguarda la presentazione del libro “La macchina di Babele” di Angelo Riccioni, opera segnalata al premio Odissea. Al romanzo, un giallo-fantasy ambientato in età vittoriana, saranno abbinate cinque portate in tema con personaggi, situazioni, episodi in esso contenuti, divise in altrettanti capitoli. Si tratta del primo romanzo del giovane studioso, autore di numerosi saggi e articoli riguardanti la letteratura inglese e americana. L’evento prevede un limitato numero di posti. Per prenotazioni, telefonare al 320 3850877.