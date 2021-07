Università Europea di Roma. L’orecchio verso l’Assoluto

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

È on line la settima trasmissione della serie ispirata alla vita e all’arte del cantautore Chris Cappell su Radio Onda UER, la web radio di Formazione Integrale dell’Università Europea di Roma.

La puntata, a cura di Carlo Climati, prende spunto da una bella notizia di questi giorni: il musicista Nicola Di Modugno ha dedicato la sua tesi di laurea in Scienze Religiose, presso la Facoltà Teologica Pugliese di Bari, a Christian Cappelluti, in arte di Chris Cappell.

Il tema della tesi è “L’orecchio verso l’Assoluto. L’esperienza artistico-spirituale di Chris Cappell”.

Nicola Di Modugno, dottore in filosofia e in Scienze Religiose, è nato a Ruvo di Puglia.

In questi anni ha vissuto un’intensa attività musicale che lo ha portato ad esibirsi, voce e pianoforte, per le piazze e per i più importanti locali e hotels in diverse regioni, e all’estero, anche su navi di linea e da crociera, oltre a prestare ininterrottamente collaborazioni a numerosi enti culturali.

Come sempre, la trasmissione di Radio Onda UER propone l’ascolto di una canzone di Chris Cappell: “Steppin’ up over the ridge”.

Il programma si conclude con un’intervista al musicista Nicola Di Modugno, che illustra i contenuti della sua tesi di laurea e parla dell’esperienza artistico-spirituale di Chris Cappell. Tra i vari argomenti c’è anche un ricordo di Monsignor Tonino Bello, che il musicista pugliese ha conosciuto personalmente.

Ecco il link per ascoltare e scaricare la nuova trasmissione di Radio Onda UER:

https://www.universitaeuropeadiroma.it/formazioneintegrale/ultime_news/lorecchio-verso-lassoluto/

Questo è il link per ascoltare la canzone di Chris Cappell “Steppin’ up over the ridge”:

http://www.chriscappell.com/canzoni/steppin-up-over-the-ridge/