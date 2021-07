Regione Lazio. Donne. Leonori (Pd) “Ok a mozione per 1522 su scontrini e buste dei negozi”

NewTuscia – ROMA – “Oggi in Consiglio regionale abbiamo approvato una mozione che ho presentato per sensibilizzare la promozione del numero 1522 anti-violenza su scontrini e buste delle attività commerciali e artigianali del Lazio. Un gesto semplice che, però, può fare la differenza. Il 2020, oltre ad essere l’anno della pandemia, ha registrato una crescita esponenziale di violenze nei confronti delle donne. Lo scorso anno, infatti, le chiamate al 1522 sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono, sia via chat (+71%).

A fare ancora più impressione sono i dati dei mesi di lockdown: il considerevole aumento delle chiamate, infatti, si è registrato proprio a partire da fine marzo 2020, con picchi ad aprile (+176,9% rispetto allo stesso mese del 2019) e a maggio (+182,2% rispetto a maggio 2019). Questi sono numeri impressionanti. Il Municipio III, grazie al lavoro della consigliera Nastassja Habdank, ha promosso tempo fa un’iniziativa simile, facendo stampare dai commercianti del Municipio il numero anti-violenza sulle buste del pane.

Un’iniziativa che meritava di essere ripresa e rilanciata, per far sì che farmacie, panifici, supermercati, grande distribuzione e tante altre attività commerciali e artigianali aderiscano a questa campagna stampando su scontrini o buste il numero anti-violenza 1522”

Lo scrive in un comunicato Marta Leonori, Capogruppo Pd della Regione Lazio