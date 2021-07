A Latina lo spettacolo “Cronaca di un amore rubato”

NewTuscia LATINA – La rassegna “Milagro” propone un doppio appuntamento culturale a Latina nell’Arena Cambellotti il 16 luglio alle ore 21 lo spettacolo “Cronaca di un amore rubato” con Federica Martino preceduto alle ore 18.45 dall’incontro con Dacia Maraini presso Il Patio

Tornano il teatro e la letteratura con la rassegna Milagro che il giorno 16 luglio propone un nuovo interessante appuntamento: “Cronaca di un amore rubato” di e con Federica di Martino da un racconto di Dacia Maraini. Lo spettacolo previsto inizialmente a Pontinia nell’ex Torre Idrica si svolgerà invece nell’arena Cambelloti di Latina sempre alle ore 21.00.

La pièce “Cronaca di un amore rubato” interpretata magistralmente da Federica di Martino è tratta dal racconto “Cronaca di una violenza di gruppo” scritto da Dacia Maraini. La scrittrice, tra le firme più autorevoli del panorama letterario italiano, sarà protagonista sempre il 16 luglio alle ore 18.45 al Patio in Via Tito Speri a Latina dell’appuntamento “Effetti Collaterali” dal titolo: “Dacia Maraini: quando la letteratura diventa impegno civile” ; l’autrice dialogherà con Claudio Volpe, giovane autore legato al nostro territorio, dove risiede e candidato al premio Strega nel 2017. L’incontro propedeutico allo spettacolo, nasce con l’intento di ristabilire, in modo ravvicinato e critico, la relazione tra pubblico e teatro. Un modo di partecipazione attiva al teatro.

Federica di Martino protagonista dello spettacolo che si terrà dopo l’incontro con la Maraini in merito a Cronaca di un amore rubato sottolinea che:“La storia la vorremmo inventata, irreale mai accaduta, invece recenti fatti di cronaca ci rammentano la sua schiacciante veridicità e autenticità. È la storia di uno stupro di gruppo da parte di quattro adolescenti ai danni di una loro compagna di classe di tredici anni. Stupro mai condannato. I colpevoli tutti assolti,malgrado i testimoni,malgrado la vittima,sopravvissuta,abbia denunciato. Dacia Maraini ci racconta questa storia facendo parlare tutti i protagonisti: i quattro ragazzi artefici dello stupro,la migliore amica della vittima che assiste da lontano ai fatti muta e impotente,il padre della ragazzina violentata,il prete che la soccorre sanguinante ma viva per strada,il preside della scuola che tutti gli implicati nella vicenda frequentano. Ma la bambina no,la bambina la Maraini non la fa parlare..la bambina vive nella storia solo attraverso le parole degli altri. Questo mi ha colpito e mi ha spinto a desiderare di mettere in scena il racconto. Che vita può avere una ragazzina dopo aver subito uno stupro a 13 anni? Forse nessuna. Forse la sua anima si ferma in quel momento e in quel momento muore per sempre. In scena c’è una donna sola. Un’ anima morta. Una bambina diventata donna fra quattro mura,raccontandosi sempre la stessa storia,per come gli altri l hanno raccontata,per come la società l’ha digerita”.

Due appuntamenti da non perdere che evidenziano come la rassegna “Milagro”, realizzata dal Comune di Latina, il Comune di Pontinia, la Fondazione Roffredo Caetani, con la collaborazione ed il sostegno di ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio, la Regione Lazio e il MiC – Ministero della Cultura ponga attenzione alle tematiche sociali di stretta attualità fornendo strumenti culturali per poter meglio comprendere la realtà che ci circonda.

Lo staff di Milagro segnala che anche lo spettacolo” Django Reinhardt, il fulmine a tre dita” inizialmente previsto per il prossimo 27 luglio ore 21.00 nell’ex Torre Idrica si svolgerà invece nell’Arena Cambelloti di Latina.

Per info – prevendite e programma Effetti Collaterali : www.milagro.link 392.540.7500 329.206.8078

Costo del biglietto per ogni singolo spettacolo: 10 euroComunicato Stampa