Il Direttore dell’AC Viterbo Lino Rocchi ha incontrato il Sub Commissario Al Comune di Montefiascone

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Nella giornata di ieri, il Direttore dell’AC di Viterbo Lino ROCCHI ha incontrato il Sub Commissario Al Comune di Montefiascone Ing. Giuseppe Antonio DE CESARE, per esprimere il sostegno dell’AC di Viterbo a tutte le Iniziative di miglioramento del traffico che sta portando avanti a Montefiascone e consegnare nelle sue mani, 3 modelli di tipologia di “Bando di selezione per l’affidamento in concessione del servizio di rimozione veicoli”.

L’Automobile Club Viterbo, ha dichiarato ROCCHI, è da sempre sensibile a tutti i temi che riguardano la sicurezza e la qualità della vita di tutti i cittadini, siano essi automobilisti o pedoni e sarà sempre a fianco di chi propone miglioramenti in tal senso, per questo dopo l’incontro, (durante la 24° Cronoscalata), con il Sub Commissario DE CESARE, insieme al Presidente ZUCCHI e al Segretario Generale ACI CAPOZZA, ci siamo messi a disposizione.

L’ingegnere DE CESARE ha apprezzato lo spirito di collaborazione e ha sostenuto che era necessario e irrimandabile affrontare la “situazione traffico” a Montefiascone, in modo particolare per il trasporto pesante e per la sicurezza dei pedoni, oltre che per la fluidità del traffico e che ogni collaborazione, soprattutto se viene da un Ente pubblico territoriale che si occupa di “Automobilisti” è ben venuta.

Rocchi ha precisato che gli stessi documenti, furono consegnati nel maggio 2018 nelle mani dell’allora Sindaco e dell’Assessore preposto.

Il Sub Commissario DE CESARE e il Direttore AC VT ROCCHI si sono lasciati con la certezza che Montefiascone merita e necessita di un piano del traffico che la valorizzi e garantisca la sicurezza, il benessere psicofisico dei cittadini, la vocazione turistica della cittadina e che la strada intrapresa sia quella giusta.

A.C. Viterbo