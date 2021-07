50 anniversario di Ordinazione Sacerdotale del vescovo Lino Fumagalli

Sabato 24 luglio 2021 in Cattedrale alla presenza di Vescovi, Sacerdoti, Fedeli e Autorità

NewTuscia – VITERBO – Il prossimo 24 luglio la nostra chiesa diocesana si appresta a vivere un momento di gioia e di festa attorno al nostro Vescovo Lino che festeggia e ricorda i suoi 50 anni di Ordinazione Sacerdotale.

Per partecipare alla Solenne Celebrazione Eucaristica, a motivo delle restrizioni dovute dalla pandemia e i posti contingentati in Cattedrale, sarà possibile partecipare in presenza anche fuori (in piazza San Lorenzo) dove saranno allestite sedie e maxi schermo solo se muniti di biglietto di ingresso del tutto gratuito.

RICORDIAMO che dal 12 al 17 luglio presso la Curia Vescovile (ingresso da Piazza S. Lorenzo) e’ possibile ritirare il pass (OBBLIGATORIO) presso l’Ufficio Comunicazioni Sociali per sacerdoti e fedeli che desiderano prendere parte.

don Emanuele Germani