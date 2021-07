Il Segreto della Gioconda, nuova Opéra comique di OperaExtravaganza

NewTuscia – VETRALLA – Si è rivelata un successo clamoroso la prima assoluta, “Il Segreto della Gioconda”, produzione di OperaExtravaganza, presentata il 9 luglio al Giardino Segreto di Vetralla, subito replicata il 10 all’Anfiteatro Cordeschi di Acquapendente.

L’opera fresca e divertente, su libretto di Monica Sanfilippo messo in musica da Luigi De Filippi, si snoda in quattro quadri lungo la Francigena, da Vetralla a Besançon, e porta in scena personaggi storici di nota fama, da Elisa a Napoleone Bonaparte, da Paganini a Pio VII. È la vicenda di un malinteso del quale è vittima un militare francese addetto alle requisizioni di opere d’arte italiane che, per sbaglio, invece di un capolavoro di Leonardo Da Vinci, porta in Francia una bellissima donna, la Primadonna di una compagnia lirica il cui nome è Gioconda. L’intreccio suggestivo, in parte storico in parte fantasioso, ha destato molta curiosità nel pubblico divertito dai riferimenti giocosi e ironici allo stesso tempo che l’interpretazione delle voci, la presenza scenica e la musica di sapiente contaminazione, dal classico al jazz, hanno saputo ben pennellare.

Il cast strepitoso esce fuori dal bacino di professionisti che OperaExtravaganza tiene insieme ormai da anni come indiscusso riferimento lirico sul territorio, così come i Costumi e le Scene a cura di Susanna Ohtonen, Soprano e Presidente dell’Associazione.

La sfida di OperaExtravaganza è stata anche quella di rispondere alla crisi pandemica, che ha colpito particolarmente il mondo del teatro musicale, con un’azione creativa nitida e leggera in cui lo spirito dell’arte si risollevi illeso da qualsiasi cataclisma della storia. E la risposta del pubblico ne ha dato conferma.

Cast

Il Segreto della Gioconda

Opéra Comique in quattro quadri

Produzione di OperaExtravaganza

Libretto di

Monica Sanfilippo

Musica di

Luigi De Filippi

PERSONAGGI e INTERPRETI

GIOCONDA, Primadonna …………. Soprano, Silvia Caliò

NAPOLEONE BONAPARTE …………. Tenore, Stefano Osbat

PIO VII …………. Bass-Baritono, Giacomo Balla

ELISA BONAPARTE …………. Soprano, Elisabetta Braga

NICCOLÒ PAGANINI …………. Baritono, Paolo Ciavarelli

LAFONT, Comandante …………. Baritono, Stefano Gentili

ENDIMIONE …………. Baritono, Valerio Pagano

VENERE …………. Soprano, Susanna Ohtonen

CUPIDO …………. Tenore, Attilio Sanna

L’UOMO IN ROSSO …………. Danzatore, Angelo Venneri

LUIGI, Guardia …………. Attore, Paolo Pecorari

GIOCOLIERE. …………. Rugiada Grignani

CORO E ENSEMBLE DEL TRITONO

SCENE, COSTUMI E SARTORIA ……………Susanna Ohtonen

DIRETTORE TECNICO …………. Rudolph Hupperts

DIRETTORE MUSICALE …………. Luigi De Filippi