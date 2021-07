Rifiuti, Aurigemma (Fdi): “Nel Lazio la situazione è fuori controllo, intervenga ministro”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“All’emergenza rifiuti di Roma, ora rischia di aggiungersi un’altra pesante criticità nel Lazio, che potrebbe portare al caos. La società di Aprilia, dove conferiscono i rifiuti circa 54 comuni (32 della Città metropolitana di Roma e 22 della provincia di Latina), ha comunicato, oltre 20 giorni fa (23 giugno), che per motivi di manutenzione l’impianto resterà chiuso dal 15 di luglio al 6 di agosto. Solo oggi, a due giorni dalla chiusura, i comuni interessati sono stati contattati dalla Regione che ha invitato i Sindaci “ad attivarsi per tutte le possibili iniziative atte a scongiurare l’interruzione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati e qualsiasi rischio per la salute collettiva e l’igiene pubblica.”

Presenteremo una interrogazione, per farci spiegare dal Presidente Zingaretti quali siano i motivi ostativi nel comunicare con oltre 20 giorni di ritardo alle amministrazioni locali la situazione di emergenza, impedendo di fatto la possibilità di potersi organizzare con impianti alternativi. Una scelta che dimostra ancora una volta, qualora ce ne fosse ancora bisogno, quanto sia superficiale la gestione della regione su tale tematica, rischiando di mettere in ginocchio i comuni, che in così pochi giorni non hanno il tempo giusto per trovare una soluzione adeguata e utile. Chiederemo intervento del Ministro”

Lo dichiara in una nota il consigliere di Fratelli d’Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma