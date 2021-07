All’Assemblea dei Borghi più belli d’Italia ha partecipato anche la Tuscia

Bassano in Teverina, Civita di Bagnoregio, Sutri, Acquapendente Torre Alfina e Vitorchiano: impegno per una sempre maggiore attrazione turistica e sviluppo culturale

NewTuscia – VITERBO – I Borghi più belli d’Italia sono una grande opportunità per il sistema Paese perché puntano sulla qualità, sull’innovazione e sullo spirito di squadra. Per questo costituiscono una realtà di eccellenza a livello non solo italiano ma anche europeo. Credo che bisogna utilizzare questo canale anche per consentire a tutti i borghi “remoti”

anche del Sud, l’interconnessione che sarà elemento decisivo per la ripresa anche in chiave di uso ottimale delle risorse previste dal Pnrr”. Lo ha detto il presidente del Consiglio nazionale dei Comuni Italiani Anci Enzo Bianco, intervenendo ai lavori della XXI Assemblea nazionale de “I Borghi più belli’ che ha visto la partecipazione di circa 300 sindaci convenuti a San Martino in Campo nei pressi di Perugia.

Bianco, che ha portato i saluti dell’Associazione e del presidente Decaro, ha sottolineato come “i piccoli borghi rappresentino una “straordinaria occasione di attrazione turistica e di sviluppo culturale”, garantendo il massimo appoggio dell’Anci al lavoro condotto in questi anni dal sodalizio guidato da Fiorello Primi. “Subito dopo la ripresa dalla pausa estiva sarà cura di Anci di chiedere un incontro al ministro Franceschini per illustrare la specificità di questa esperienza consolidata”, ha annunciato il presidente del Consiglio che ha parlato “di una realtà esemplare”.

Bianco è poi tornato sulla manifestazione del 7 luglio che ha visto la compatta partecipazione dei sindaci, arrivati a Roma per denunciare la situazione in cui versano e sollecitare da Governo e Parlamento interventi seri per ridare dignità al loro ruolo. “Abbiamo approvato un documento con sei richieste di modifiche normative che abbiamo avuto modo di consegnare al premier Draghi nell’incontro a Palazzo Chigi. Questa battaglia non ha colore politico e va portata avanti nell’interesse di tutte le comunità amministrate. Anche di questi Borghi che – ha concluso Bianco – devono trovare nei sindaci figure centrali e libere da condizionamenti per la loro valorizzazione e sviluppo”.

Dal comune di Bassano in Teverina che ha partecipato all’assemblea e’ stato diramato un comunicato in cui si specifica l’impegno dell’Associazione dei borghi più belli d’Italia, nata nel marzo 2001 con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale dei piccoli centri con popolazione inferiore ai 15mila abitanti.

Durante i lavori dell’Assemblea si è infatti parlato di progetti futuri, in particolare come far ripartire il turismo e le attività culturali in questi piccoli centri che, seppur a volte ingiustamente emarginati dai flussi turistici, rappresentano un elemento di grande ricchezza e valore per l’intero patrimonio nazionale. La pandemia ha fatto inoltre riscoprire a molti l’interesse per i borghi, spesso immersi nel verde e nella calma.

“Siamo orgogliosi del lavoro di riqualificazione del borgo di Bassano in Teverina che stiamo portando avanti come amministrazione comunale – ha commentato il consigliere bassanese Daniele Venditti a margine dei lavori dell’Assemblea –. Bassano in Teverina ha un grande patrimonio culturale che lo ha portato a entrare nella lista dei borghi più belli d’Italia e a farlo conoscere in tutto il territorio nazionale. Il nostro obiettivo è continuare su questa strada, per fare di Bassano una delle principali mete turistiche del viterbese“.

A rappresentare la Tuscia tra i borghi più belli d’Italia, oltre a Bassano in Teverina, anche Civita di Bagnoregio, Sutri, Torre Alfina (Acquapendente) e Vitorchiano.