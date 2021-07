Terminata la Sagra del Melone a Pescia Romana

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO -Ieri sera, con la proiezione della finale di Euro2020, a Pescia Romana si è conclusa la 33ma edizione della Sagra del Melone.

«Un’importante ripartenza – commentano gli assessori agli eventi e commercio Silvia Nardi e Giovanni Corona – dopo la tante chiusure e limitazioni da Covid-19. E’ stato un onore ricevere la visita del Sottosegretario all’agricoltura Francesco Battistoni, dell’Eurodepuato De Meo, dell’On. Battilocchio e della consigliera regionale Blasi.

Un bel segno di vicinanza al territorio delle Istituzioni e del Governo. E’ stata una tre giorni ricca di eventi, tra cultura, intrattenimenti e spettacolo, in cui la collaborazione tra Enti ed amministrazione comunale ha portato migliaia di visitatori a Pescia Romana, all’insegna della promozione e nel massimo della sicurezza possibile. Grazie a Coldiretti Viterbo per aver preso, insieme alle cooperative locali, all’iniziativa. Un grazie speciale – concludono Corona e Nardi – va all’Asd Nuova Pescia Romana 2004 per aver curato allestimenti, parte degli intrattenimenti e stand gastronomico, dimostrando grande competenza e qualità nell’offerta».