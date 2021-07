Sebastiano Stamegnaresta in bianco azzurro

NewTuscia – TUSCANIA – Prosegue in casa Tuscania Volley l’allestimento del roster bianco azzurro per il prossimo campionato di A3. Un’altra importante conferma è quella del giovane talento Sebastiano Stamegna, venti anni da compiere a novembre, 192 cm di altezza, di Gaeta (LT).

Lo scorso anno è stato il vice di Boswinkel ma, considerate le sue ottime qualità offensive e in ricezione, coach Passaro potrebbe anche decidere di utilizzarlo in posto quattro.

Stamegna è arrivato lo scorso anno alla Maury’s Com Cavi Tuscania dopo aver disputato la serie B con la Sir Safety Perugia, essere risultato miglior giocatore al memorial Mecucci e essere stato protagonista sempre con Perugia in Junior League.

Seconda stagione a Tuscania. Che obiettivi ti poni?

“In questo mio secondo anno a Tuscania, spero di migliorare giorno dopo giorno e di dare un contributo alla squadra in questo mio nuovo ruolo”.

Che mi dici del nuovo coach, Sandro Passaro?

“Sembra essere la persona giusta soprattutto per me visto che gli piace far crescere i giovani attraverso il gioco”.

Come ti sei trovato a Tuscania, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia?

“A Tuscania mi sono trovato abbastanza bene soprattutto verso la fine della stagione quando ci sono state sempre meno restrizioni e di conseguenza ho potuto conoscere meglio la cittadina”

E per quanto riguarda la tua carriera scolastica?

“Dopo le superiori mi piacerebbe continuare gli studi nel campo dello sport e delle scienze sportive”.

CARRIERA

2020/2022 A3 Maury’s Com Cavi Tuscania

2018/2020 B Sir Safety Perugia (PG)

2016/2018 B Intervolley Foligno (PG)

2015/2016 D Olimpia Formia (LT)

Tuscania Volley

Foto: Luca Laici