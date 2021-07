Il passaggio della Campana presso il Rotary Club Sabina Tevere di Magliano Sabina

di Stefano Stefanini

NewTuscia – MAGLIANO SABINA – Magliano Sabina. Una splendida serata dedicata alla programmazione di un servizio qualificato in favore dell’ambiente, di solidarietà per le persone fragili e bisognose, di valorizzazione dei giovani e delle donne quella che si è svolta il 10 luglio per il ” passaggio della campana” del Rotary Club Sabina Tevere presso la storica sede di Magliano Sabina.

Alessandro Colli past-president ha passato il collare a Vincenza Liviero, presidente per l’anno rotariano 2021-2022. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Magliano Giulio Falcetta, il past Governor del distretto 2080 Giambattista Mollicone, autorità rotariane, numerosi rappresentanti di altri Club distrettuali, molti amici e tutti i soci del Club, accompagnati dai coniugi. Durante la serata è stata riassunta l’attivita’ dell’anno appena trascorso e sono state tracciate le linee-guida dell’anno rotariano che verrà dalla neo presidente, che si è riservata di esporre la relazione programmatica alla conviviale successiva. La serata, già particolarmente densa di emozioni, è stata ulteriormente arricchita dalla nomina di un socio onorario, Massimo Bordignon e dall’ingresso di due nuovi soci nel Rotary Club SabinaTevere, la dottoressa Erminia Gabriella Cavallari e il dottor Franco Carboni.

Questi momenti anticipano e caratterizzano la strada che vorrà percorrere il presidente Vincenza Liviero nel suo anno di servizio, incentrato appunto sulla crescita del club e sulla realizzazione di numerosi progetti a favore di ambiente, persone fragili e bisognose, giovani, donne.

Al presidente dottoressa Vincenza Liviero sono stati rivolti i più sentiti auguri di buon lavoro da parte del past governor del distretto 2080, del sindaco di Magliano Sabina e delle autorità presenti.