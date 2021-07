“Le persone dietro i numeri”, in fase preparatoria del progetto fotografico

NewTuscia – MANZIANA – La pandemia da Covid-19 ha travolto e stravolto le nostre abitudini, il progetto “Le persone dietro ai numeri”, proposto dall’associazione manzianese la Settima Nota, grazie all’idea del collettivo fotografico Arcipelago-19 ed in particolare della fotografa Sara Nicomedi in collaborazione con la nostra Concittadina Sara Frignani, è stato presentato dal Comune di Manziana alla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia che lo ha parzialmente finanziato.

Il focus del progetto parte dall’ambizione di raccontare attraverso la fotografia cosa davvero abbia significato “avere la malattia in famiglia” e non potere uscire, rimanendo isolati dentro casa, magari in una stanza o, peggio ancora, essendo ricoverati in ospedale senza potere neanche ricevere le visite dei propri cari.

L’obiettivo è quello di dare un volto alle persone che, in tutti questi mesi, sono state spesso dei semplici numeri tra milioni di altri numeri provenienti da tutto il mondo.