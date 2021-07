Covid, Baldini (Ci): “Governo chiarisca uso mascherine all’aperto”

(ANSA) – ROMA, 12 LUG – “Le mascherine all’aperto continuano ad essere obbligatorie se ci sono assembramenti. Ma e’ questo “se” che complica la situazione: com’e’ possibile far rispettare il distanziamento e soprattutto come intervenire celermente e in modo preventivo per evitare la possibile diffusione virale?”.

Lo afferma Maria Teresa Baldini, deputata di Coraggio Italia.

“L’allerta focolai- aggiunge- riapre il problema di possibili nuovi casi di contagio. I ministri Roberto Speranza e Luciana Lamorgese devono intervenire velocemente per chiarire come le forze dell’ordine e personale addetto debbano intervenire concretamente per evitare la possibile diffusione del virus in questo momento nel quale l’utilizzo della mascherina all’aperto e’ di fatto nullo particolarmente nei luoghi di vacanza e di aggregazione”. (ANSA).