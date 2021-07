Unitus for talents: 25 borse di studio per le matricole diplomate con 100 e 100 e lode

NewTuscia – VITERBO – L’Università degli Studi della Tuscia promuovere il merito, la competenza e il talento attraverso la pubblicazione del bando “UNITUS for Talents”. Come chiarito dal Rettore, Stefano Ubertini, “uno degli obiettivi strategici dell’Ateneo è proprio quello di valorizzare il talento degli studenti, per migliorare ulteriormente la propria reputazione a livello nazionale ed internazionale, incoraggiare la ricerca dell’eccellenza, lo studio e l’approfondimento”.

“Unitus for Talents” è la nuova iniziativa dell’Università della Tuscia per l’attribuzione di borse di studio a favore di future matricole che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2020/2021, riportando una votazione di 100 e di 100 e lode, e si iscrivano per l’anno accademico 2021/2022 in uno dei corsi di studio dell’Università della Tuscia.

L’Ateneo ha quindi bandito 25 borse di studio da 500 euro ciascuna per premiare il merito di altrettanti studenti e per incentivarli a perseguire obiettivi di studio, approfondimento e ricerca sempre più elevati, riservandosi peraltro la possibilità di ampliare il numero delle borse di studio messe a disposizione in caso di capienza dei fondi.

“Ancora una volta l’Ateneo viterbese si pone accanto agli studenti per incoraggiarli nel perseguimento di obiettivi e standard sempre più ambiziosi, premiando il merito e la dedizione allo studio-sottolinea Andrea Genovese, delegato per il diritto allo studio e i servizi agli studenti-i Talenti sono bene accolti in Unitus, che programma una serie di iniziative e opportunità che permetteranno agli studenti migliori di raggiungere importanti e ambiziosi traguardi professionali”.

Gli aspiranti borsisti potranno presentare domanda secondo il bando disponibile al sito web:

https://www.unitus.it/it/unitus/servizi-agli-studenti/articolo/borse-di-studio1

con scadenza alle ore 13:00 del 15 ottobre 2021, e dovranno poi aver perfezionato l’iscrizione entro il 30 settembre 2021.

Si ricorda che per iscriversi ad un corso di laurea dell’Università della Tuscia occorre sostenere il test di ingresso secondo le istruzioni disponibili qui:

http://unitusorienta.unitus.it/come-accedere/

Le prossime date sono il 12 luglio, per il corso di Produzione Sementiera e Vivaismo, il 14 luglio, per i corsi di Ingegneria Industriale e Design per l’Industria Sostenibile e il Territorio poi il 21 luglio e il 4 agosto per tutti i corsi di laurea dell’Ateneo.