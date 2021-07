Girava con 4 dosi di cocaina nella scarpa, fermato e arrestato

NewTuscia – CANINO – Riceviamo e pubblichiamo.

I Carabinieri della Stazione di Canino, durante un servizio perlustrativo hanno notato un cittadino straniero di origini pakistane, già noto per i suoi precedenti, che alla vista dei Carabinieri cercava di allontanarsi dalla visuale, camminando in modo strano.

Insospettiti, gli agenti della pattuglia hanno deciso di avvicinarsi e di sottoporlo a perquisizione, controllando anche all’interno delle scarpe per capire il motivo della strana camminata.

Dalla perquisizione effettivamente è emerso che il soggetto nascondeva all’interno della scarpa sinistra 3 grammi di cocaina divisa in 4 dosi, quindi immediatamente è stato condotto in caserma è dichiarato in arresto.

