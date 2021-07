Viterbese, ufficiali Errico e Volpe!

NewTuscia – VITERBO / Trattative concluse per il ritorno di due ex gialloblù

Era nell’aria ed è arrivata finalmente l’ufficialità. Michele Volpe e Andrea Errico tornano a Viterbo in prestito.

Questo il comunicato ufficiale:

”

La società U.S. Viterbese 1908 comunica di aver acquisito con la formula del prestito dal Frosinone Calcio le prestazioni sportive dei calciatori Andrea Errico e Michele Volpe.

Michele Volpe, attaccante nato a Benevento il 16 settembre 1997, è cresciuto nel settore giovanile del Frosinone Calcio, club con il quale ha esordito nel campionato di Serie B. Nella stagione sportiva 2018/2019 è stato ceduto al Rimini (Serie C) dove ha collezionato sei reti in 36 presenze. Poi una stagione da protagonista al “Rocchi” con un bottino di dieci gol in 23 presenze tra campionato e Coppa Italia. Lo scorso anno ha vestito la casacca del Catania nel girone C di Lega Pro.

Andrea Errico, nato a Roma l’1 gennaio 1999, è cresciuto nel settore giovanile del Frosinone Calcio arrivando a vestire da protagonista la maglia della Primavera. Nella stagione sportiva 2019/2020 ha indossato i colori gialloblù sul rettangolo verde dello stadio “Enrico Rocchi” collezionando 29 partite e due reti tra campionato e Coppa Italia. Nello scorso campionato ha vestito la maglia dell’Avellino nel girone C di Lega Pro.

A Michele e Andrea un grande in bocca al lupo da tutta la società per questa seconda avventura in maglia gialloblù.

Ufficio Stampa

U.S. Viterbese 1908″