Ferento, annullato lo spettacolo di Barbareschi

NewTuscia – VITERBO – La produzione dello spettacolo “In barba a” con Luca Barbareschi e la partecipazione della Zurzolo Band in cartellone della 56a stagione teatrale di Ferento – Tramonti mercoledì 14 luglio ha comunicato l’annullamento della rappresentazione in seguito a sopraggiunti impegni professionali non previsti dell’attore protagonista.

Lo spettacolo è rinviato in un’altra data secondo disponibilità dell’attore.

Le serie di rappresentazioni a Ferento si aprirà alle 19,30 di giovedì 15 luglio con i “Carmina Burana” di Carl Orff nella versione dell’autore per 2 pianoforti e percussioni eseguiti da dall’International Opera Choir diretto dal maestro Gea Garatti Ansini.

La stagione proseguirà con gli altri appuntamenti in cartellone, dieci nell’incantevole treatro e otto nella suggestiva area delle antiche terme.

