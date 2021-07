Vetralla, via ai Progetti PUC per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza

NewTuscia – VETRALLA – A Vetralla prenderanno il via i PUC, i Progetti utili alla collettività che prevedono l’impiego dei soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

La delibera, approvata oggi in sede di consiglio comunale, dà mandato ai Responsabili dei Settori dell’Ente per la predisposizione e l’approvazione dei Progetti Utili alla Collettività.

I PUC sono da intendersi come attività di restituzione sociale per coloro che ricevono il beneficio del Reddito di Cittadinanza e rappresentano un’occasione di inclusione e di crescita per i beneficiari e per la collettività.

I Progetti utili alla collettività dovranno riguardare i seguenti ambiti: sociale, culturale, artistico, ambientale, formativo, tutela dei beni comuni, altre attività di interesse generale, purché coerenti con le finalità dell’ente (tra cui: organizzazione attività turistiche, radiodiffusione sonora a carattere comunitario, prestazioni sanitari e sociosanitarie, cooperazione allo sviluppo, agricoltura sociale, tutela dei diritti, protezione civile, promozione cultura legalità e non violenza, attività sportive e dilettantistiche).

I PUC saranno concordati con il Responsabile del Settore Servizi Sociali per l’approvazione e la necessaria attività di coordinamento, per l’eventuale assunzione di impegno di spesa conseguente all’attuazione dei progetti, con riguardo altresì all’attuazione del Piano Sociale di Zona del Distretto VT4, anche ai fini della programmazione delle risorse.

Comune di Vetralla