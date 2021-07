Lav Viterbo presenta “The last pig”: primo film della rassegna “Immagini di specie” a Vetralla

NewTuscia – VETRALLA – LAV Viterbo, in collaborazione con Davide Ghaleb Editore e la Cooperativa di comunità Meraviglia, è lieta di presentare la rassegna “Immagini di Specie”, presso il giardino di palazzo Paolocci a Vetralla.



Il progetto “Immagini di specie” di LAV Viterbo nasce con l’intento di realizzare una campagna di sensibilizzazione in materia di sfruttamento degli animali e allevamenti intensivi in una società specista attraverso una rassegna cinematografica.

Nella storia del mondo sono molteplici le cause e le battaglie riguardanti le minoranze e i diritti umani che sono state combattute e, in molti casi, vinte. Tuttavia la discriminazione più strutturale nella nostra società riguarda quella inflitta agli animali non umani. Lo specismo è una vera e propria ideologia che sta ad indicare una superiorità degli esseri umani rispetto agli animali. Quest’ultimi sono consideranti dei meri oggetti da utilizzare e sfruttare a proprio piacimento; diventano così borse, vestiti, cibo, intrattenimento, mezzi di trasporto,oggetti durante gli esperimenti. Sono dunque necessari un risveglio della consapevolezza e una conoscenza delle condizioni degli animali torturati in tutti quei luoghi chiusi all’empatia e che si cerca di occultare.

Saranno quattro le proiezioni dei documentari che hanno come scopo quello di sensibilizzare in materia di sfruttamento degli animali e di allevamenti intensivi in una società specista.

10 Luglio: “The last pig”

17 Luglio: “Cowspiracy”

31 Luglio: “The Ghosts in our machine”

7 Agosto: “Gunda”

La proiezione dei film sarà preceduta dalla visione delle 4 investigazioni LAV su tacchini, galline, polli broiler e maiali dalla serie “La Normalità del male”.

Inoltre sono previsti dibattiti, stand informativi e distribuzione di gadget e piccoli assaggi vegani.

Sabato 10 Luglio si assisterà alla proiezione di 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐀𝐒𝐓 𝐏𝐈𝐆 (2017, Allison Argo, USA).

La regista Allison Argo accompagna un allevatore di maiali durante il suo ultimo anno di macellazione di suini. Mano a mano prende forma una meditazione sulla vita, sulla morte e su cosa significhi essere una creatura senziente con il potere di uccidere.

La visione del film sarà preceduta dalla proiezione di una video inchiesta LAV sui tacchini.

LAV Viterbo invita tutti alla visione dei quattro film per una maggiore consapevolezza dei danni causati agli animali, all’uomo e all’ambiente da scelte alimentari e sociali evitabili e modificabili in scelte più etiche.